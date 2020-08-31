Туркменские учреждения переходят в режим онлайн работы

БАКУ /Trend/ - Все больше Туркменских государственных учреждений переходят в онлайн режим, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что почта, магазины, кадровые агентства, юридические компании и многие другие уже работают в онлайн режиме в Туркменистане.

Несмотря на то, что юридические услуги в Туркменистане перешли в онлайн режим совсем недавно, уже много юридических компаний, работающих онлайн.

Отметим, что переход учреждений в онлайн режим также способствует ускоренному внедрению цифровизации в Туркменистане.

Внедрение цифровизации в Туркменистане актуально для каждой отрасли, особенно в финансовой, агропромышленной и других областях.

Помимо этого, цифровизация способствует инновационному развитию предпринимательства.

Отметим, что для развития цифровизации в Туркменистане осуществляется работа по формированию необходимой инфраструктуры.

В стране совершенствуется нормативно-правовая база в данной области. Так, ранее, были приняты законы Туркменистана «О связи», «О правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в Туркменистане», «Об информации и её защите», «О кибербезопасности», «Об электронном документообороте и цифровых услугах» и др.

(Автор: Джейла Алиева.)

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