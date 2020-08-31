В Азербайджане сократился экспорт ненефтяного сектора
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Президент Ильхам Алиев: Если наши граждане и дальше будут ответственными, то за короткое время мы сможем вернуться к нормальной, обычной жизни
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы проводим активную работу с несколькими компаниями в связи с доставкой в нашу страну вакцины против COVID
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана
В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных открытию в РФ музейного комплекса «Самбекские высоты», представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
На основании обращений в соцсетях в Генпрокуратуру Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы
Президент Ильхам Алиев: Благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас
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Президент Ильхам Алиев: Материально-техническая база нашей системы здравоохранения играет особую роль в борьбе с COVID