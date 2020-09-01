Илон Маск вошел в тройку богатейших людей мира по версии Bloomberg

Американский предприниматель Илон Маск вышел на третье место в списке самых обеспеченных людей мира, обогнав по этому показателю основателя компании Facebook Марка Цукерберга. Об этом, как передает Trend со ссылкйо на ТАСС, сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

По оценкам его экспертов, в понедельник состояние основателя компаний Tesla и SpaceX превысило $111,3 млрд. Маск стал богаче основателя Facebook, который, по подсчетам Bloomberg, располагает активами на сумму $110,5 млрд.

Вторую позицию занимает основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс со $125 млрд, а первое место удерживает основатель крупнейшего в мире онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос. Его состояние Bloomberg оценивает в $200 млрд.

Bloomberg подчеркивает, что основным фактором роста состояния Маска стало резкое подорожание акций Tesla. По подсчетам агентства, с начала года их стоимость выросла на 475%, сделав основателя компании богаче на $76 млрд.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.