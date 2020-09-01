PASHA Bank впервые на азербайджанском рынке представил уникальную бизнес-карту с возможностью накопления бонусных миль

Ведущий корпоративный банк Азербайджана - PASHA Bank разработал новый карточный продукт линейки Miles&Smiles - PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum. Данная премиальная карта, включающая в себя все преимущества бизнес-карты и мильной карты Miles&Smiles, разработана для нужд бизнесменов и представлена на азербайджанском рынке впервые.

Уникальный карточный продукт премиального класса PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum открывает весь спектр современных возможностей и преимуществ, предлагаемых банком и компанией Visa. Использование данной бизнес-карты позволяет предпринимателям оптимизировать операционные расходы и время на подготовку соответствующих отчётов, ускорить бизнес-процессы, в том числе приобретение необходимых товаров и услуг, осуществление расчётных операций с поставщиками и др. В свою очередь, данный продукт также сочетает в себе все преимущества мильной карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Platinum, позволяющей зарабатывать при проведении любых транзакций, как в Азербайджане, так и за его пределами, бонусные мили и обменивать их на приобретение авиабилетов более чем в 300 направлениях по всему миру. Среди других преимуществ премиальной бизнес карты от PASHA Bank - бесплатный доступ в бизнес-залы сети Lounge Key1, что является одной из самых востребованных услуг среди пользователей бизнес-карт и, безусловно, будет актуальным для активных бизнес-туристов после возобновления авиаперелетов в полном объёме.

«Благодаря применению PASHA Bank-ом индивидуального подхода к удовлетворению бизнес-потребностей своих клиентов и внедрению лучших международных передовых практик, мы постоянно улучшаем качество наших продуктов и услуг, помогая предпринимателям решать все стоящие перед ними бизнес-задачи. Тот же подход мы использовали и при разработке и запуске карточного продукта премиального класса PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum. Данный платежный инструмент открывает перед держателем карты широкие возможности, позволяя использовать ее как удобный расчётный инструмент для оптимизации бизнес-расходов, также пользуясь при этом широкой линейкой привилегий и бонусов мильной программы PASHA Bank Miles&Smiles. Мы уверены, что местные бизнесмены смогут по достоинству оценить все преимущества, которые включает в себя данный платёжный инструмент, предоставляемый PASHA Bank на азербайджанском рынке впервые», - сказал заместитель председателя правления PASHA Bank Джавид Гулиев.

«Поддержка предпринимательства остается одним из ключевых глобальных приоритетов Visa. Мы рады, что азербайджанский рынок открыт к новым продуктам, и это мотивирует предлагать еще более удобные решения для бизнеса. В современном мире, когда постоянные изменения требуют быстрой адаптации к новым условиям, важно оперативно реагировать на вызовы. Наполнение нового карточного продукта PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business с фокусом на локальные предложения, такие как скидки при оплате деловых поездок на такси, почтовые отправления, офисные расходы и т.д., позволит предпринимателям легко справляться с рутинными задачами, оставив время для стратегического развития бизнеса и улучшения существующих продуктов и сервисов. Еще одной важной особенностью карты является страховка от нецелевого использования корпоративных карт2. Таким образом собственники и руководители могут эффективно управлять расходами организации и быть уверенными в прозрачности и подотчетности всех трат», - отметила Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона.

Единовременная плата за выпуск карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum сроком на три года составляет всего 100 манатов и дает возможность получить дополнительно 2000 welcome миль. Клиенты также могут оформить приобретение данной карты в рассрочку, ежегодно оплачивая за ее использование 30 манатов и получить 500 welcome миль.

Успейте приобрести карту PASHA Bank Miles&Smiles Business Platinum и стать одним из первых ее обладателей!

Ознакомиться с полным перечнем мильных привилегий карты PASHA Bank Miles&Smiles Visa Business Platinum и приобрести карту можно, перейдя по адресу http://www.miles.pashabank.az/ или позвонив по телефонам *9123 и (012) 496 50 00. Заказать карту можно также обратившись в филиалы PASHA Bank.

Полный перечень всех привилегий по бизнес-картам Visa доступен на сайте Visa, с дополнительными предложения для бизнес –сегмента также можно ознакомиться на платформе поддержки малого бизнеса Visa:

1. 2 бесплатных прохода в бизнес-залы сети Lounge Key в год

2. Corporate Liability Waiver Insurance (CLWI)