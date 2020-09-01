В Азербайджане предпринимателям будет оказана очередная финпомощь

БАКУ /Trend/ - На основании соответствующих решений Кабинета Министров Азербайджана Государственная налоговая служба при министерстве экономики продолжает перечислять средства в рамках программ финансовой поддержки наемных работников налогоплательщиков, работающих в пострадавших от пандемии сферах.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве экономики, финансовая поддержка будет оказана налогоплательщикам, работающим в сферах, затронутых пандемией, уже получившим финансовую поддержку и не допустившим существенного сокращения сотрудников в ответ на призыв главы государства, в размере месячного фонда оплаты труда в зависимости от численности сотрудников на 1 июля 2020 года. Финансовая поддержка будет выплачиваться равными долями в два этапа, охватывающие август и сентябрь.

За август в рамках нового этапа оказания финансовой поддержки на банковские счета 22 885 налогоплательщиков на зарплаты 234 355 наемных работников перечислены средства в размере 51 939,4 тысячи манатов.

Охват второго этапа финподдержки на 18 245 человек больше первого, что связано с ростом числа сотрудников, заключивших трудовые договоры в рамках мер по повышению прозрачности.

В ходе оказания второй финансовой поддержки за август 49 887 частных (микро) предпринимателей получили средства в размере 12 471,8 тысячи манатов.

После 10 сентября по второй части программы финансовой поддержки начнется перечисление средств в связи с выплатой определенной части зарплат наемных работников.

Отметим, что по следующим ссылкам налогоплательщики также могут ознакомиться с законодательными актами, решениями, видеоматериалами, наиболее часто задаваемыми вопросами, ответами на них и другой полезной информацией:

Министерство экономики: https://bit.ly/3c7VAAt

Государственная налоговая служба при министерстве экономики: https://bit.ly/2VlICZ7.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)