БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Литвой составили 11,5 миллиона долларов США, что на 38,5 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trendсо ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Литву за первые семь месяцев этого года составил 1,7 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 1,007 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Литва в 1,68 раз увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Литвы в общем экспорте Азербайджана выросло с 0,01 до 0,02 процента.

При этом импорт литовской продукции в Азербайджан в годовом исчислении вырос с 8,2 до 9,8 миллиона долларов США. Долевое участие Литвы в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,10 до 0,17 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Азербайджана. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 12,1 и 87,9 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года – 14,8 и 85,2 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Литву в общем товарообороте двух стран увеличилась на 2,7 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Литвой за отчетный период осталось отрицательным и составило 8,1 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.