Государственные и частные структуры Туркменистана и Кыргызстана возобновят регулярные встречи

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Кыргызстан рассмотрели вопрос возобновления регулярных встреч представителей государственных и частных структур двух стран.

Как сообщает Trend, со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждение этого вопроса прошло 2 сентября 2020 года в ходе видеоконференции министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Кыргызской Республики Чингизом Айдарбековым.

В целом, страны сотрудничают в ряде сфер и постоянно работают над укреплением взаимоотношений.

Отмечалось, что стороны также активно сотрудничают в рамках международных организаций, что положительно влияет на развитие двусторонних отношений.

Напомним, что ранее руководители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана и Кыргызстана рассмотрели предложения по стимулированию предпринимательства и инвестиционного взаимодействия.

Отметим, что Туркменистан поставляет в Кыргызстан свежие томаты, хлебобулочные и мучные изделия, текстиль, трубы. В свою очередь Кыргызстан экспортирует в Туркменистан лампы, пластиковые пленки и ленты, машины для текстильной отрасли.

(Автор: Джейла Алиева.)

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