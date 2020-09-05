БАКУ/Trend/ - Европейский Союз (ЕС) привержен борьбе с изменением климата и поддержке Грузии в производстве зеленой энергии.

Об этом Trend сообщили в делегации ЕС в Грузии.

"ЕС внес значительный вклад в модернизацию ключевых гидроэлектростанций, и теперь в Грузии также находится первая коммерческая ветряная электростанция на Кавказе", - заявила делегация ЕС.

Согласно источнику, ЕС поддерживает крупные программы по обращению с отходами, включая содействие принятию стратегии расширенной ответственности производителя и развитию полигонов.

"ЕС также помогает решать транснациональные проблемы: Программа приграничного сотрудничества в бассейне Черного моря объединяет муниципалитеты соседних стран для решения общих проблем, таких как морской мусор", - заявила делегация.

Как сообщил источник, ЕС предоставляет Грузии крупные гранты на развитие транспортных связей, инфраструктуры электроснабжения и водоснабжения, включая магистраль Восток-Запад, крупномасштабную водную инфраструктуру в Аджарии, Кахетии и Имерети, а также на модернизацию плотины на реке Ингури и другую электроэнергетическую инфраструктуру по всей стране.

(Автор: Тамилла Мамедова.)