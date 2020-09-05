В Astana International Exchange нацелены на участие в Программе приватизации госактивов

БАКУ /Trend/ - Astana International Exchange (AIX) Казахстана нацелены на активное участие в Программе приватизации госактивов, сообщили Trend в AIX.

По словам представителя AIX, компания за последние два года добилась хороших результатов.

"Мы создали торговую платформу с нуля, которая предоставляет не только высокие технологии и экспертизу, но и регуляторную среду, понятную зарубежному инвестиционному сообществу", - сказали в AIX.

По словам представителя, на данный момент торговыми членами AIX являются более 20 брокеров.

"Мы нацелены на активное участие в Программе приватизации госактивов, кроме того, готовим несколько частных компаний к выходу на биржу, а также ведем работу по развитию базы розничных инвесторов", - сказали в AIX.

В AIX отметили также, что пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на рынки капиталов и мировую экономику, которое может привести к росту числа компаний, ищущих финансирование.

"Чем лучше развит рынок капитала, тем проще и дешевле привлекать деньги на развитие бизнеса. За счет этого компании могут расти быстрее, трудоустраивать больше людей и принимать участие в экономическом росте страны", - сказал представитель.

По его словам, во время карантина AIX продолжала обеспечивать работу торговой платформы в обычные часы.

"Что касается наших проектов, то многие из них претерпели изменения, а другие, как, например, IPO "КазМунайГаза" были отложены акционерами до тех пор, пока на рынках появится больше определенности. В целом, наши цели и задачи остались прежними – изменились только сроки исполнения, инструменты маркетинга и коммуникаций. В работе с инвесторами и эмитентами мы практически полностью ушли в онлайн формат и осваиваем новые грани взаимодействия", - сказали в AIX.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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