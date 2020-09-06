Сократился экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан

БАКУ/Trend/ - В январе-июле 2020 года долевое участие Туркменистана в общем импорте Азербайджана сократилось с 1,15 до 0,84 процента от совокупного объема, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции Азербайджана и Туркменистана составили 60,721 миллиона долларов США, что на 84,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан за первые семь месяцев текущего года составил 11,2 миллиона долларов США, в то время, как годом ранее – 14,5 миллиона долларов США. Таким образом, Туркменистан закупил на 29,4 процента меньше продукции из Азербайджана, чем за аналогичный период предшествующего года. Долевое участие Туркменистана в общем экспорте Азербайджана не изменилось.

Импорт туркменской продукции в Азербайджан почти на 96,1 процента уменьшился в годовом исчислении, сократившись с 97,3 миллиона долларов до 49,6 миллиона долларов США.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период стало отрицательным и составило 38,4 миллиона долларов.