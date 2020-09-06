В текущем году Азербайджан незначительно сократил импорт цемента из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт цемента из Турции в Азербайджан сократился на 8,56 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 19,770 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2020 года экспорт цемента из Турции в Азербайджан сократился на 30,66 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 2,809 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт цемента из Турции на мировые рынки вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,069 миллиарда долларов.

Экспорт цемента составляет 2,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки цемент на сумму 351,646 миллиона долларов, что на 11,5 процента больше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт цемента в июле 2020 года составил 2,3 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала цемент на сумму 3,533 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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