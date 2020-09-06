Расширяются внешнеторговые операции между Азербайджаном и Польшей

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года внешнеторговые операции между Азербайджаном и Польшей составили 55,1 миллиона долларов США, что на 3,7 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт азербайджанской продукции в Польшу за первые семь месяцев этого года составил 2,7 миллиона долларов США, в то время как годом ранее этот показатель составлял 2,3 миллиона долларов. Таким образом, в годовом исчислении Польша в 1,17 раза увеличила импорт продукции из Азербайджана, а долевое участие Польши в общем экспорте Азербайджана выросло с 0,02 до 0,03 процента.

При этом импорт польской продукции в Азербайджан в годовом исчислении увеличился с 50,8 до 52,3 миллиона долларов США. Долевое участие Польши в общем импорте Азербайджана увеличилось с 0,6 до 0,89 процента от совокупного объема.

Соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран за январь-июль характеризуется дальнейшим смещением в сторону импорта продукции из Азербайджана. Так, если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта составляло 4,3 и 95,7 процента соответственно, то за январь-июль 2020 года – 4,9 и 95,1 процента соответственно. Доля экспорта азербайджанской продукции в Польшу в общем товарообороте двух стран увеличилась на 0,6 процентных пункта. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Польшей за отчетный период осталось отрицательным и составило 49,6 миллиона долларов.

В целом, в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза и осталось положительным, составив 3,2 миллиарда долларов США.