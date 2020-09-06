Австрийское министерство о влиянии COVID-19 на товарооборот с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Пандемия Covid-19 оказывает негативное влияние на двустороннюю торговлю между Австрией и Туркменистаном, сообщили Trend в федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

"С января по май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт товаров из Туркменистана в Австрию сократился на 93,3 процента, а австрийский экспорт в Туркменистан сократился на 61,7 процента", - добавили в австрийском министерстве.

Что касается сотрудничества с Туркменистаном в целом, то в министерстве отметили, что различные австрийские компании проявляют активность и заинтересованность в Туркменистане.

В министерстве добавили, что основной сферой интересов Австрии в Туркменистане является энергетика (включая возобновляемые источники энергии), экологические технологии (такие как управление водными ресурсами и отходами), медицинские технологии и фармацевтика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, инфраструктура и цифровые технологии.

Отметим, что ранее велись переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком "Рысгал" и Raiffeisen Bank International - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

Напомним, что Туркменистан может сотрудничать с Австрией в создании совместных инновационных производств в экономических зонах Туркменистана, а также в строительстве заводов по производству минеральных удобрений.

(Автор: Джейла Алиева.)

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