Грузия снизила объёмы импорта химпродуктов из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт химпродуктов из Турции в Грузию сократился на 14,74 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 164,402 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2020 года экспорт экспорт химпродуктов из Турции в Грузию сократился на 22,83 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 27,570 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт химпродуктов из Турции на мировые рынки сократился на 13,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 10,169 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов составляет 11,3 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,582 миллиарда долларов, что на 8,5 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт химпродуктов в июле 2020 года составил 10,5 процентов от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 19,015 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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