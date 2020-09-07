Афганистан и Казахстан закупили в Туркменистане автобензин
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Китайская компания Universal Energy планирует участвовать в производстве "зеленой" энергии в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по капитальному ремонту, а также принял участие в открытии нового корпуса школы №251 в Баку (ФОТО)
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Министерство: Открытие прямого регулярного авиасообщения Литва-Азербайджан — одно из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества
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