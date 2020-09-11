Туркменистан создаст благоприятные условия для инвестактивности японских компаний

БАКУ /Trend/ - Туркменистан будет оказывать поддержку деятельности японских компаний в стране, а также создавать благоприятные условия для их инвестиционной активности.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня», об этом было сказано в ходе телефонного разговора президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Отмечалось, что одним из приоритетных направлений туркмено-японского партнёрства выступает активизация торгово-экономических отношений.

Страны сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Одним из примеров сотрудничества являются реализованные с японским участием проекты по строительству в Туркменистане современных нефтегазовых и газохимических комплексов.

Напомним, что с участием японских компаний осуществлён ряд крупных проектов в Туркменистане. Среди них - комплекс по производству аммиака и карбамида в Марыйском регионе, карбамидный завод и полимерный комплекс в Балканском регионе, предприятие по выпуску бензина из природного газа в Ахалском регионе.

Отметим, что импульс деловым связям с Японией придал официальный визит в октябре 2015 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были заключены соглашения по ряду инвестиционных проектов стоимостью 18 миллиардов долларов.

Также Япония проявляла интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva