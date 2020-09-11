Растет экспорт азербайджанской продукции в Казахстан

Бизнес 11 сентября 2020 22:16 (UTC+04:00)
Растет экспорт азербайджанской продукции в Казахстан

БАКУ /Trend/ - Экспорт азербайджанской продукции в Казахстан за первые семь месяцев 2020 года составил 16,5 миллиона долларов США, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 14,4 процента, сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета Азербайджана.

Таким образом, Казахстан закупил продукцию из Азербайджана на 2,08 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период предшествующего года. Долевое участие Казахстана в общем экспорте Азербайджана также выросло с 0,12 до 0,18 процента от совокупного объема.

Импорт казахстанской продукции в Азербайджан сократился почти в 3,5 раза, уменьшившись в годовом исчислении с 144,09 миллиона долларов до 48,22 миллиона долларов США. Долевое участие Казахстана в общем импорте Азербайджана сократилось с 1,71 до 0,82 процента от совокупного объема.

В январе-июле 2020 года объем внешнеторговых операций Азербайджана и Казахстана составил 64,72 миллиона долларов США, что в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом соотношение экспорта-импорта во внешнеторговых отношениях двух стран осталось значительно смещенным в сторону импорта казахстанской продукции. Так, если за аналогичный период 2019 года внешнеторговые отношения отметились значительным перевесом в сторону импорта – 91 и 9 соответственно, то соотношение импорта и экспорта за январь-июль 2020 года составило 75 и 25 процентов соответственно.

Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота двух стран за отчетный период осталось отрицательным для Азербайджана и составило -31,72 миллиона долларов.

В целом в январе-июле 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 15,03 миллиарда долларов США, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя 2019 года. Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении снизилось в 1,1 раза, и оставшись положительным, составило 3,2 миллиарда долларов США.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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