Госслужба по вопросам имущества Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов

БАКУ/Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана проведёт очередной выездной приём документов в рамках кампании «Зарегистрируй имущество и стань его владельцем» для квартир в новых многоквартирных домах, допущенных к эксплуатации.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Азербайджана, мероприятие состоится 14 сентября по адресу: г. Баку, Хатаинский район, ул.Ф.Байрамова, 1156, 16 сентября по адресу: г. Баку, Ясамальский район, ул. А. Ахмедова, 41B и 18 сентября в Насиминском районе г. Баку, ул. Сулеймана Рустама, 657.

Оформление документа (выписки), подтверждающего право собственности граждан на квартиры, производится в течение 15 рабочих дней.

Отметим, что выездной прием документов, восстановленный 24 июля, уже был осуществлен по 16 адресам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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