Итальянские муниципалитеты приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина

БАКУ /Trend/ - Два итальянских муниципалитета приобрели систему контроля соблюдения правил безопасности в период карантина, протестированную казахстанскими компаниями "ИКС Холдинг Казахстан" и "Казахтелеком", сообщили Trend в компании "ИКС Холдинг Казахстан".

Как отметили в компании интерес к системе проявили заказчики из производственной сферы, которые планируют с ее помощью контролировать соблюдение карантинных мер на своих предприятиях.

Напомним, что "ИКС Холдинг Казахстан" в партнерстве с АО "Казахтелеком" протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга соблюдения мер предосторожности и ношения средств персональной защиты в учреждениях в период карантина.

Помимо мониторинга ношения средств индивидуальной защиты, детекторы способны определять температуру тела человека и фиксируют соблюдение безопасной дистанции между ними.

В компании также сообщили о том как пандемия коронавируса отразилась на деятельности самой компании.

"Несмотря на то что нам легко удалось перестроить работу офиса на удаленный режим, не все наши клиенты и потенциальные заказчики смогли оперативно войти в новый режим. Нам, как молодому бизнесу на рынке Казахстана, важно проводить очные встречи и обсуждения с клиентами, но в период пандемии, это сделать было невозможно. В связи с этим, мы вносили корректировки в наши планы по новым заказам", - сказали в компании.

"ИКС Холдинг Казахстан" – технологическая компания, предлагающая ИТ-продукты и решения по информационной безопасности и цифровой трансформации для крупных предприятий Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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