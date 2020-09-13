PMCG консультирует Грузию по преодолению кризиса в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - Одна из ключевых рекомендаций международной девелоперской компании Policy and Management Consulting Group (PMCG) по преодолению в Грузии кризиса, связанного с COVID-19, предполагает ориентирование антикризисных пакетов на целевые группы наиболее пострадавших из-за нехватки ресурсов домохозяйств и фирм.

Об этом Trend сообщили в PMCG.

"Правительство должно игнорировать лоббистское давление со стороны различных секторов и предприятий, стремящихся получить выгоду от пакета налогово-бюджетной политики", - сказали в PMCG.

Что касается эпидемиологической ситуации в стране, правительство должно продолжить работу, проводимую в этой области, и определить с последующим применением необходимых мер все муниципалитеты/кластеры, в которых имеется высокий риск распространения вируса, сказали в организации.

"Из-за высокой неопределенности в отношении многих фундаментальных факторов у нас нет точного прогноза по обменному курсу лари, однако, учитывая отсутствие дальнейшего негативного шока, мы ожидаем, что он будет колебаться в пределах 3 лари за 1 доллар США", - добавили в PMCG.

Как отметили в компании, пандемия больше всего затронет туризм и связанные с ним отрасли, особенно объекты размещения, поскольку Грузия выбрала режим строгого карантина, чтобы свести к минимуму распространение пандемии.

PMCG - международная девелоперская компания, специализирующаяся на консультировании по вопросам политики, наращивания потенциала, развития инфраструктуры, максимального увеличения инвестиций и корпоративного управления.

(Автор: Тамилла Мамедова)