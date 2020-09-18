Потребительский рынок Азербайджана сократился

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года стоимость от продажи продуктов и оказанных услуг, в целях удовлетворения потребностей потребителей, составила 29,4 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

По данным ведомства, этот показатель на 7,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщается, что стоимость реализованной продукции и оказанных услуг субъектами негосударственного сектора составила 28,3 миллиарда манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 7,1 процента. Из них 48,6 процента сформировалось за счёт деятельности индивидуальных предпринимателей.

Стоимость же реализованной продукции субъектами государственного сектора составила 1,05 миллиарда манатов.

Отметим, что за отчётный период средняя месячная затрата каждого потребителя была оценена в размере 368,7 маната, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в номинальном выражении на 21,1 маната меньше.

(Автор: Зейни Джафаров)

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