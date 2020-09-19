Туркменистан и Украина обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Туркменистан и Украина рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, обсуждения прошли в ходе встречи министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в формате видеоконференции.

Сообщается, что в ходе встречи была отмечена эффективная деятельность украинских компаний в Туркменистане, в частности в сфере строительства и поставок железнодорожной техники. Также отмечена важная роль Совместной межправительственной туркмено-украинской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

В ходе встречи министры подчеркнули высокий уровень взаимодействия в рамках международных структур, в первую очередь в рамках ООН.

Отметим, что ранее Trend сообщили в МИД Украины о большом потенциале роста инвестиций этой страны в нефтегазовую, нефтеперерабатывающую и химическую отрасли в Туркменистане.

По словам представителя ведомства, экономическое сотрудничество между двумя странами имеет большой потенциал и перспективы.

“Это включает в себя увеличение экспорта в Туркменистан украинской продукции машиностроения, электроэнергетики и приборостроения, а также реализацию масштабных инфраструктурных проектов: строительство мостов, региональных аэропортов, подземных переходов, метрополитена и т.д”, - сказал представитель компании.

Отметим, что в реализации проектов в Туркменистане участвуют такие украинские компании, как: AvtoKrAZ, Zaporizhіa Mechanical Plant, Kryukov Railway Car Building Works, DEG, Interpipe, InterCargoTruck, Universal Drilling Technique, LLC, Motor Sich, Altcom, СA Interbudmontazh.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva