Страхование в Азербайджане потерпело серьёзный урон вследствие пандемии - Ассоциация

БАКУ /Trend/ - Эпидемия COVID-19 за короткое время широко распространилась по всему миру и оказала свое влияние на все сферы экономики, в том числе и на страховой сектор, сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА).

По данным АСА, при первых признаках пандемии страховые компании, действующие в Азербайджане, начали разрабатывать план мероприятий и осуществлять свою деятельность на основе этого плана. Основная цель, при этом, заключалась в защите прав клиентов, предоставлении им максимально оперативных услуг и сохранении финансовой устойчивости компаний.

Как сообщили в АСА, все прогнозы на 2020 год, как и в других экономических сферах, вынужденно были изменены и по страховому сектору. За это время в соответствии с решением Кабмина Азербайджана о мерах по предотвращению распространения коронавируса сотрудники, занятые в сфере страхования перешли на удаленную работу, переключившись на электронные платформы .

По данным АСА, влияние пандемии на страховой рынок страны отразилось на нескольких её продуктах. Во-первых, серьёзный урон страхованию был нанесён посредством туристических агентств. Число заключенных страховых договоров сократились на 99 процентов. Во-вторых, заметное снижение наблюдается в Обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. И наконец, спад произошел в секторе Обязательного страхования недвижимости, где сборы в первые месяцы текущего года поступали динамично, однако по причине пандемии стали замедляться, в результате чего по сравнению с прошлым годом, был отмечен рост всего лишь на 27 процентов.

Отметим, что на сегодня в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компании.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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