Грузинская горнодобывающая компания экспортирует свою продукцию в Австралию и Китай

БАКУ/Trend/ - Объем продаж грузинской горнодобывающей компании Geostone в 2019 году составил около 28 000 кв.м, сообщили Trend в Geostone.

"Мы производим натуральные камни, такие как мрамор, базальт и гранит, и имеем собственные карьеры. Мы первая и эксклюзивная компания в Грузии, которая представила грузинскую мраморную плитку", - заявили в компании.

По данным компании, ее производственная мощность составляет 30 000 м² в год.

"Мы экспортируем наши камни в Австралию и Китай, а также реализуем на рынке Грузии. Все три продукта - мрамор, базальт и гранит - пользуются огромным спросом", - отметили в компании.

Geostone - одна из ведущих горнодобывающих и камнедобывающих компаний, специализирующаяся на добыче, производстве, обработке и транспортировке природного камня. Компания также владеет карьерами базальта и известняка, из которых производится высококачественная продукция.

Компания инвестировала около восьми миллионов лари (2,6 миллиона долларов). На данном этапе трудоустроено 24 человека.

"Грузинский мрамор, обработанный Geostone, поставляется не только на рынок Грузии, но и экспортируется в такие страны, как Австралия и Китай, где грузинский мрамор конкурентоспособен. Хочу призвать всех, в первую очередь, строительный бизнес, обратить особое внимание на строительные материалы грузинского производства, грузинский мрамор, базальт и другую грузинскую продукцию", - заявила ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)