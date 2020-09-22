Агентством МСБ будут созданы круглосуточные апелляционные советы

БАКУ /Trend/ - Условия для деятельности микропредпринимателей в настоящее время являются тяжелыми. Как сообщает Trend, об этом заявил советник председателя Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики Заур Гардашов на I Международном онлайн-форуме предпринимателей.

По словам советника, в дальнейшем будут приниматься шаги по ликвидации многих из ныне действующих обязательств микропредпринимателей или же их сокращению в будущем. Гардашов отметил, что агентство тратит более 70 процентов своих ресурсов на защиту интересов предпринимателей недовольных услугами, оказываемыми другими государственными учреждениями и этот вопрос должен найти приемлемое решение, с использованием международного опыта.

Также Гардашов заметил, что агентством будут созданы круглосуточные апелляционные советы, которые будут рассматривать жалобы микропредпринимателей по фактам бездействия должностных лиц.

"Бездействие чиновника наносит как материальный, так и моральный ущерб предпринимателю. Чиновники, которые наносят ущерб предпринимателю, должны выплачивать финансовую компенсацию" - подытожил советник председателя Агентства по развитию МСБ.

(Автор: Зейни Джафаров)

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