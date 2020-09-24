Азербайджан и Грузия выразили заинтересованность в мирном урегулировании конфликтов в регионе

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Грузии.

На встрече обсуждались отношения между двумя странами и перспективы взаимного сотрудничества. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, образовательной и культурной сферах. Было отмечено, что Азербайджан является одним из важных торговых партнеров Грузии.

"Премьер-министр Грузии поблагодарил министра иностранных дел Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Стороны выразили заинтересованность обеих стран в мирном урегулировании конфликтов в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Это первый официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.

В ходе поездки министр уже провел официальные встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, вице-спикером парламента Кахабером Кучавой и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

(Автор: Тамилла Мамедова.)