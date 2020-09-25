Вьетнам заинтересован в импорте азербайджанской продукции
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На улучшение жилищно-бытовых условий семей вынужденных переселенцев выделены 42,5 млн манатов - Распоряжение
Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей
Итальянский эксперт: Необходим механизм для выполнения резолюций СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту
Араз Азимов: Отвергая предложения по урегулированию конфликта, руководство Армении делает переговоры бессмысленными
Президент Туркменистана отметил важность развития систем здравоохранения и образования для устойчивого развития страны
Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Цель Армении – сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий
Президент Ильхам Алиев: У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА
Президент Ильхам Алиев: Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности