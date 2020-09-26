Страны СНГ увеличили импорт азербайджанской продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-августе 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в страны СНГ.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По данным ведомства, экспорт из Азербайджана в страны СНГ за первые восемь месяцев этого года составил 880 миллионов долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 797 миллионов долларов. Таким образом, в годовом исчислении страны СНГ увеличили импорт продукции из Азербайджана на 10,4 процента, а долевое участие стран СНГ в общем экспорте Азербайджана увеличилось с 5,9 до 8,91 процента.

При этом импорт продукции стран СНГ в Азербайджан в годовом исчислении снизился с 2,108 миллиарда долларов США до 1,74 миллиарда долларов. Долевое участие стран СНГ в общем импорте Азербайджана составило 26,10 процента от совокупного объема, против 22,47 процента за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и странами СНГ составил 2,626 миллиарда долларов, что на 9,6 процентов меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Если за аналогичный период 2019 года соотношение экспорта и импорта во внешнеторговых отношениях стран СНГ и Азербайджана составляло 27 и 73 процентов соответственно, то в январе-августе 2020 года оно составило 33 и 67 процента соответственно. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана со странами СНГ за отчетный период осталось отрицательным, составив 866 миллиона долларов.

Отметим, что на сегодня для нефтяной продукции основным рынком сбыта среди стран СНГ остается Россия, куда идет также и поставка сельхозтоваров.

В целом в январе-августе 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 16,57 миллиарда долларов США, что на 27,6 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 22,9 процента, но тем не менее осталось положительным, составив 3,189 миллиарда долларов США.

Официальный курс на 21 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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