ВТО и Туркменистан рассмотрели вопросы укрепления двустороннего партнерства

БАКУ /Trend/ - Рассмотрены вопросы о вступлении Туркменистана во Всемирную торговую организацию, а также укрепления двустороннего партнерства.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, рассмотрения прошли в ходе заседания правительственной комиссии по изучению вопросов, связанных со вступлением Туркменистана в ВТО в режиме видеоконференции.

Сообщается, что в ходе видеоконференции стороны обсудили все пункты проекта «Плана совместных действий» по взаимодействию Туркменистана с ВТО и рассмотрели вопросы, связанные с принятием данного документа.

Также стороны обменялись мнениями касательно проекта Плана действий по разработке Меморандума по внешнеторговому режиму Туркменистана, подготовленного в рамках технической поддержки Азиатского банка развития.

Согласно информации МИД, туркменская сторона также предложила в ближайшее время организовать круглый стол, посвящённый обретению Туркменистаном статуса наблюдателя в ВТО.

Отметим, что статус наблюдателя в ВТО Туркменистан получил 22 июля 2020 года, в ходе заседания в Женеве. При этом, Туркменистан подал заявку на получение статуса наблюдателя в ВТО в мае 2020 года.



Напомним, что ранее ВТО подготовила обзор торгово-экономической политики Туркменистана, с которым ознакомились участники конференции. Также в Туркменистане был учреждён специальный состав Правительственной комиссии, который должен изучать вопросы вступления страны в ВТО.

(Автор: Джейла Алиева.)

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