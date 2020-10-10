В Казахстане сократили бюджет на изучение недр в 2020 г.

БАКУ/Trend - В Казахстане сократили бюджет на изучение недр в 2020 году, передает Trend со ссылкой на LS.

Согласно информации министерства экологии, геологии и природных ресурсов, ранее на обеспечение рационального и комплексного использования недр, а также повышение изученности месторождений страны было запланировано 8,6 млрд тенге в 2020 году. Согласно уточненному бюджету, финансирование было сокращено в 1,2 раза — до 7 млрд тенге.

"Уменьшение расходов связано с нахождением некоторых объектов на законтрактованных территориях и особо охраняемых природных зонах, а также в связи с нецелесообразностью проведения работ на некоторых объектах и экономии по государственным закупкам", – отметили в Минэкологии.

При этом основное сокращение пришлось на региональные, геолого-съемочные, поисково-оценочные и разведочные работы – до 6,3 млрд тенге. Также 404,8 млн тенге определены на мониторинг базы данных минералов, сырья, вод и опасных процессов, 252,4 млн тенге – на ликвидацию и консервацию бесхозных нефтегазовых и самоизливающихся гидрогеологических скважин.

Между тем, бюджет в сфере водного хозяйства увеличен на 26,3 млрд тенге – до 67,8 млрд тенге. Дополнительные средства были направлены на усовершенствование дренажных систем (всего 25,9 млрд тенге).