В МИД Узбекистана обсуждены вопросы увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана
БАКУ /Trend/ - В МИД Узбекистана обсуждены вопросы увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана.
Накануне, 7 октября 2020 года, заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Фуркат Сидиков в формате видеоконференцсвязи провел переговоры с президентом Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана, членом правления Узбекско-Пакистанского Делового совета Сайедом Халидом Амиром Джаффери.
В состоявшейся беседе обсуждены перспективы развития двусторонних отношений,а также возможности дальнейшего укрепления партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, логистической и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Как подчеркивалось на встрече, благодаря последовательным усилиям обеих сторон узбекско-пакистанские отношения вышли на новый уровень развития практически во всех направлениях.
Стороны высказались за придание новой динамики деятельности Узбекско-Пакистанского Делового совета.
Отдельное внимание уделено вопросам увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана, в частности, химической и текстильной продукции, овощей и фруктов.
Выражена готовность в оказании взаимного содействия в создании дилерских и дистрибьютерских представительств узбекских компаний в Пакистане и пакистанских компаний в Узбекистане.
На видеоконференции стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.