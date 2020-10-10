В МИД Узбекистана обсуждены вопросы увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана

В состоявшейся беседе обсуждены перспективы развития двусторонних отношений,а также возможности дальнейшего укрепления партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, логистической и культурно-гуманитарной областях, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Как подчеркивалось на встрече, благодаря последовательным усилиям обеих сторон узбекско-пакистанские отношения вышли на новый уровень развития практически во всех направлениях.

Стороны высказались за придание новой динамики деятельности Узбекско-Пакистанского Делового совета.

Отдельное внимание уделено вопросам увеличения поставок узбекской продукции на рынок Пакистана, в частности, химической и текстильной продукции, овощей и фруктов.

Выражена готовность в оказании взаимного содействия в создании дилерских и дистрибьютерских представительств узбекских компаний в Пакистане и пакистанских компаний в Узбекистане.

На видеоконференции стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.