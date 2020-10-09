Представлен проект бюджета Грузии на 2021 год

Правительство Грузии представило на рассмотрение в парламент проект бюджета страны на 2021 год, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом сообщил журналистам спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«Мы работаем над бюджетом. Первый проект уже внесен правительством в парламент. Как вы знаете, на обработку бюджета уходит несколько месяцев, — сказал Талаквадзе. — Правительство рассчитывает, что мы сможем восстановить экономику уже в 2021 году».

Он отметил, что в проекте бюджета предусмотрен экономический рост, а темпы инфляции планируется вернуть до уровня 3% годовых. Также, как сказал Талаквадзе, в правительстве учли влияние на экономику последствий пандемии.

Стоит отметить, что в июне в Грузии для учета влияния пандемии на экономику приняли уточненный бюджет на 2020 год. Его дефицит составил почти 4 млрд лари (около $1,2 млрд). В нем также был предусмотрен экономический спад на 4%, а об объем внешнего долга на конец года на уровне 55% от ВВП.