В Сумгайытском центре развития МСБ проведен тренинг для предпринимателей с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - В рамках мер поддержки по созданию и развитию своего бизнеса лицами с инвалидностью в Сумгайытском центре развития МСБ Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) был проведен очередной тренинг на тему "Налоги и налоговые преференции" для предпринимателей с инвалидностью, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мероприятия участники были проинформированы о Налоговом кодексе, регистрации в налоговых органах, налоговых обязательствах предпринимателей, порядке подсчета и выплаты налогов, наглядно продемонстрировано, как проходить онлайн-регистрацию, а также как пользоваться электронными услугами.

Отметим, что в Сумгайытском центре развития МСБ регулярно проводятся тренинги и семинары для поощрения предпринимателей, в том числе, предпринимательской деятельности лиц уязвимых категорий, оказываются консультации по бизнесу и другим услугам.

Предприниматели Сумгайыта и Абшеронского района, в том числе лица, желающие создать свой бизнес, могут обращаться в этот Центр. Все услуги в Центре бесплатны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)