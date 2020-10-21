Рост ВВП в 2021 году прогнозируют на уровне 2,8% в Казахстане

Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о прогнозе социально-экономического развития страны на 2021-2025 годы, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Как уточнил министр в ходе пленарного заседания Мажилиса, прогноз сформирован с учетом следующих факторов: отчетных статистических данных по ВВП за 2019 год и итоги развития экономики за январь-июль текущего года; обновленных прогнозов международных финансовых организаций по росту мировой экономики. Так, на фоне пандемии коронавируса ожидается снижение мировой экономики на 5% с последующим ростом до 4,9% в 2021 году.

С учетом консервативного подхода в качестве основы для бюджетного планирования использован базовый сценарий.

«Среднегодовой рост ВВП при базовом сценарии составит 4%. Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году. В 2025 году он достигнет 4,6%. Номинальный ВВП составит 76,7 трлн тенге в 2021 году, а в 2025 году – 104,8 трлн тенге», - сказал Руслан Даленов.

Он также отметил, что добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн.

Как добавил министр, ожидается положительный рост во всех базовых отраслях.

«Обрабатывающая промышленность будет расти опережающими темпами над горнодобывающей промышленностью. Среднегодовые темпы роста составят в сельском хозяйстве - 6,2%, в торговле - 5,5%. Экспорт товаров составит 41,4 млрд долларов в 2021 году с увеличением до 51,5 млрд долларов в 2025 году. Импорт увеличится с 36,3 млрд долларов в 2021 году до 37,8 млрд долларов в 2025 году», - сказал Руслан Даленов.

На пленарном заседании палаты депутаты одобрили проекты законов «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021-2023 годы», «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы.