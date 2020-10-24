Johnson & Johnson намерена вскоре возобновить тесты своей вакцины от коронавируса

Руководство американской корпорации Johnson & Johnson планирует в ближайшее время возобновить испытания ее вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу электронная версия газеты The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе в Johnson & Johnson объявили о временном прекращении тестов из-за того, что у одного из их участников было выявлено некое заболевание. По словам источников издания, этот мужчина перенес инсульт. Независимый комитет провел разбирательство и установил, что произошедшее не было вызвано применением новой вакцины.

В публикации отмечается, что перенесший инсульт человек ранее входил в группу испытуемых, которым сделали экспериментальную прививку. Лицам, включенным во вторую группу, ввели плацебо. По сведениям газеты, инсульт "мог быть вызван инфекцией".

В материале констатируется, что тесты могут возобновить уже на этой неделе. Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины к концу 2021 года.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.