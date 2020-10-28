В Казахстане экологические платежи будут направляться только на природоохранные мероприятия

Министерство национальной экономики поддержало инициативу стопроцентно направлять средства от экологических платежей на решение экологических проблем регионов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В проекте Экологического кодекса есть нормы о 100-процентном направлении экологических платежей на местные экологические нужды регионов. Скажите, какова ваша позиция по этому вопросу?» - спросил депутат Тарас Хитуов на пленарном заседании Мажилиса.

Отвечая на этот вопрос, вице-министр национальной экономики РК Ермек Алпысов подтвердил, что в целом ведомство поддерживает этот механизм.

«Экологические платежи, поступающие в местный бюджет, должны быть направлены на решение местных проблем. Предварительно в качестве ссылки на Бюджетный кодекс прописано, что в Экологическом кодексе этот вопрос рассматривается», - сказал он.

Ермека Алпысова поддержал председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

«Правильно. Это очень важный вопрос. Экологические платежи поступают в местный бюджет. А потом, на какие цели были потрачены деньги, Бог его знает. Ни для кого не секрет, что эти же деньги тратятся на другие проблемы, выходящие за рамки вопросов экологии. Не так ли? Теперь, согласно этому законопроекту, экологические платежи будут направляться только на природоохранные мероприятия. Я считаю, что это очень правильно и необходимо. Поэтому мы поддерживаем эту норму», - заключил Н. Нигматулин.