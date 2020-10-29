Опреснительный завод на месторождении Каражанбас снизит дефицит воды в Мангистауской области Казахстана

В регионе, который испытывает острый дефицит питьевой воды, в начале следующего года заработает опреснительный завод, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сейчас месторождение Каражанбас использует воду для производственных и бытовых нужд из водовода «Астрахань-Мангышлак», а вскоре будет опреснять пластовую воду, добываемую вместе с нефтью. Опреснительный завод будет вырабатывать воду в объеме 17 тыс. кубометров в сутки. Освободившийся объем из водовода распределят среди населенных пунктов области. Об этом журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного АО «НК «КазМунайГаз» совместно с АО «Каражанбасмунай».

Сейчас на объекте продолжается монтаж металлоконструкций и подведение необходимых коммуникаций. Срок сдачи опреснительного завода – первый квартал 2021 года. Стоимость проекта составляет 18 млрд. тенге – завод строят на средства инвестора. После ввода в эксплуатацию здесь будет создано более 50 новых рабочих мест, сейчас отбирают кандидатов, которые в дальнейшем пройдут обучение. Ведь завод относится к технически сложным производствам – все процессы будут автоматизированы. Запуск предприятия также позволит решить ряд технологических вопросов.

«Здесь будет пять ступеней очистки. Поступающую пластовую воду будут очищать через отстойники, затем с помощью фильтров и ультрафильтрации, и в конечном итоге через обратный осмос мы получим воду, приближенную к питьевой. Самые сложные процессы – это ультрафильтрация и обратный осмос», - рассказал Мейрбек Отаров, инженер по надзору АО «Каражанбасмунай».

Если в 2011 году на экологические мероприятия компания затратила чуть больше 167,5 млн.тенге, то в прошлом году эта сумма составила почти 657 млн.тенге. Среди наиболее крупных проектов: очистка исторических нефтяных загрязнений, создание площадок биологической ремедиации, утилизация нефтяных отходов на полигонах для их временного хранения, а также изменение условий для хранения ТБО на территории месторождения.

Для переработки загрязненного грунта на площадке биологической ремедиации используются специальные микроорганизмы. Здесь перерабатывают нефтесодержащие отходы обратной промывки и нефтешлам, которые образуются в течение года. Сам процесс занимает около 6 месяцев. За это время микроорганизмы успевают переработать грунт. После получения положительного заключения от независимых лабораторий переработанный грунт смешивается с чистым и используется при строительстве дорог внутри промысла и площадок под буровые установки.

«Площадка со специальной изоляцией построена в 2013-2014 году. Имеются положительные заключения государственной экспертизы и вся разрешительная документация. За пределы контрактной территории отходы не вывозятся, как это было раньше, так как мы можем осуществлять полноценный контроль за переработкой. Общая вместимость семи таких площадок составляет 40 тыс.тонн», - отметил Еркебулан Оспанов, начальник отдела охраны окружающей среды АО «Каражанбасмунай».

Несколько лет назад твердые бытовые отходы с месторождения отправлялись на мусорный полигон. Сейчас закон не позволяет складировать некоторые виды отходов, поэтому весь собранный мусор – это в основном пластик и дерево сначала сортируется, а затем отправляется на переработку в подрядные организации.

Площадь исторических загрязнений, которые образовались еще со времен СССР, составляет 350 га. Из них компанией «Каражанбасмунай» на сегодняшний день очищено 143 га.

На полигоне было накоплено 180 тысяч тонн исторических нефтяных отходов. В течение нескольких лет весь объем был утилизирован, последние 36 тыс. тонн утилизированы в прошлом году.