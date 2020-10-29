В Кызылординской области приступили к диверсификации сельскохозяйственной отрасли, передает передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Кызылординская область славится своими рисовыми посевами. Однако дефицит поливной воды вынуждает сокращать посевы этой сельхозкультуры. На сегодня большое внимание уделяется современным способам полива. В частности, особое внимание уделяется внедрению капельного орошения, использованию аквагелей. Большой опыт работы по использованию аквагелей имеется в Жанакорганском районе области. Так, по информации управления сельского хозяйства региона, осенью здесь был получен урожай зерновых по 18 центнеров с гектара на площади 80 гектаров. Теперь этот опыт будет распространен на другие районы области.

«Новые культуры должны подходить под климатические условия региона. В этом смысле сюда подходят сахарное сорго, соя. В последнее время местные ученые начали проводить испытания сахарного сорго. Получен неплохой урожай. Также получен хороший урожай сои. Местные аграрии освоили способ ее выращивания. В этом году из 240 гектаров посевов сои и 263,70 гектаров сахарного сорго была получена 31 тонна урожая. Посевы кукурузы достигли 1700 гектаров», - отмечает руководитель областного управления сельского хозяйства Шахмардан Койшыбаев.

Отметим, в текущем году по области было засеяно 184,2 тысячи гектаров площадей сельскохозяйственных культур.