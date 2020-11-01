Новый сервисный центр по сборке и ремонту сельхозтехники строится в области Казахстана

В Кокшетау продолжается строительство нового сервисного центра ТОО «Евразия Групп Казахстан» по сборке и ремонту сельскохозяйственной техники, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Стройплощадка занимает общую площадь в 10 га, при этом территория непосредственного сервисного центра составляет 13 000 кв. м. Работы по возведению объекта ведет генеральный подрядчик в лице ТОО «Д.А.К.А.».

Помимо административного офисного здания, сервисный центр будет включать склад запасных частей, мастерскую с учебным классом, агрегатную мастерскую и две выставочные площадки для сельскохозяйственной техники.

Также на территории сервисного центра будут находиться площадка для тест-драйва, территория для б/у техники, открытый таможенный склад, площадка для сборки и калибровки агрегатов, парковка для легковых и грузовых машин.

Завершение строительства планируется во втором квартале 2021 года.

Напомним, «Евразия Групп Казахстан» - официальный дистрибьютор компании «John Deere» в Республике Казахстан. Ее партнерами являются британская компания «JCB», шведская компания «Vaderstad», немецкая компания «Grimme», также «Евразия Групп Казахстан» предлагает решения для ирригации от американской компании «Lindsay». Профиль деятельности: поставка сельскохозяйственной техники и оригинальных запасных частей, оказание сервисных услуг, финансирование и цифровые технологии для современного сельского хозяйства