Дашогузский регион Туркменистана увеличивает площади возделывания маша
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Лица, незаконно эксплуатирующие золоторудные месторождения в Карабахе, объявлены в международный розыск
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Наши граждане постоянно предупреждают нас: Оказывайте еще большую поддержку Азербайджану, не оставляйте его одного - глава МИД Турции