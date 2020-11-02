Украина обнародовала объем прямых инвестиций из Грузии
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В итальянской газете La Republica опубликована статья, в которой рассказывается об обстрелах населенных пунктов и гражданских лиц Азербайджана
Reuters опубликовало статью о поддержке со стороны азербайджанских вынужденных переселенцев ВС Азербайджана
Независимо от возложенной на нас задачи, мы будем рядом с Азербайджаном в течение 24 часов - Мустафа Рифат
Ветеран Карабахской войны из спецназа Натиг Мехтиев: Наша молодежь показывает чудеса геройства на поле битвы (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия – сопредседатель Минской группы, она, как и все сопредседатели, должна быть нейтральной
Президент Ильхам Алиев: Армения, чтобы уничтожить максимально большое число людей, применяет запрещенное оружие
Президент Ильхам Алиев: Ситуация на оккупированных территориях плачевная - все наши исторические, религиозные памятники разрушены, осквернены
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Тюркского совета Азербайджану – проявление единства, солидарности между тюркоязычными странами
Заявление минобороны Армении об улучшении позиций на некоторых участках фронта является дезинформацией - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане в октябре 2020 г. выдано бизнес-кредитов с госгарантией на сумму около 59 млн манатов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
На Сарсангском водохранилище Азербайджана в Нагорном Карабахе будут проведены восстановительные работы
В турецкой провинции Oрду осуществлен автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже и Барде (ФОТО)
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО)
В Лондоне почтили память жертв терактов, совершенных армянскими ВС против мирных граждан Азербайджана
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом (ФОТО)