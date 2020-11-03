Обнародованы показатели экспорта ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана
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Рост статистических данных по COVID-19 в последние дни обусловлен повышением риска заболеваемости - Минздрав
Помощник Президента Азербайджана и представитель Минобороны проводят совместный брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
Минэкологии Азербайджана обратилось в секретариаты конвенций с просьбой призвать Армению к ответственности
Создается впечатление, что над землей Карабаха издевались для того, чтобы причинить как можно больше боли нашему народу – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова
Армении каждый раз приходится придумывать новую ложь, чтобы скрыть свои потери на поле боя - минобороны Азербайджана
Невидимые герои войны - врачи спасают наших воинов – интервью с народной артисткой Лейлой Шихлинской
Информация армянской стороны об уничтожении минометного взвода ВС Азербайджана является абсурдом - минобороны Азербайджана
В результате военных провокаций Армении, начиная с 27 сентября, погиб 91, ранены 405 мирных жителей Азербайджана - генпрокуратура
Имеющиеся в Азербайджане экономические инструменты создают условия для взаимных инвестиций стран-членов Тюркской ТПП
Туркменистан и Узбекистан нацелены на реализацию совместных проектов при участии водохозяйственных комплексов двух стран
Армяне Ливана, воюющие в Нагорном Карабахе, должны быть привлечены к уголовной ответственности – ливанский правозащитник
Ни у России, ни у ОДКБ нет оснований для того, чтобы оказывать военную помощь Армении - депутат Госдумы РФ
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили вопросы продажи оружия Армении (ФОТО/ВИДЕО)
НПО Азербайджана обратились к международным организациям в связи с давлением армянского лобби на зарубежных журналистов
Мир на Южном Кавказе возможен только после освобождения от оккупации азербайджанских земель - минобороны Турции
Омбудсмен Азербайджана подготовила отчет об ущербе, нанесенном армянскими ВС историко-религиозным памятникам Гянджи
Боевые операции ВС Азербайджана продолжались на Агдеринском, Ходжавендском, Зангиланском и Губадлинском направлениях фронта - минобороны