Аккумуляторный завод «Кайнар–АКБ» расширяет производство в Казахстане

На аккумуляторном заводе «Кайнар–АКБ» открыта новая высокотехнологичная линия производства. Благодаря чему объем выпускаемой заводом продукции увеличится с 2,5 млн до 3,3 млн аккумуляторных батарей в год, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Проект реализован в рамках меморандума о сотрудничестве между «Кайнар-АКБ» и Международным центром «зеленых» технологий и инвестиционных проектов.

Как отмечают специалисты, запущенная технология является передовой и расширяет возможности использования старых автомобильных аккумуляторных батарей при производстве собственной продукции. Новые модели корпусов аккумуляторов будут сделаны из вторичного сырья, которое перерабатывается на новой современной линии итальянского производства «ИНЖИТЕК» с полной нейтрализацией электролита с помощью производственного очистного сооружения.

Важно подчеркнуть, что новая технологическая линия позволит сократить негативное воздействие на окружающую среду, так как укомплектована локальными очистными фильтрами.

"Если ранее объем выпускаемой заводом продукции составлял 2,5 млн батарей в год, то с введением этой линии, которая максимально автоматизирована, объем увеличится до 3,3 млн батарей. При этом важно, что новая линия помогает нам беречь экологию, позволяя сократить негативное воздействие на окружающую среду. В целом на предприятии трудятся 1200 человек", - сообщил гененеральный директор завода Серикбай Ажмагамбетов

К слову, отечественный товаропроизводитель аккумуляторных батарей ТОО «Кайнар–АКБ» экспортирует свою продукцию в страны CНГ и Европы, в КНР, ОАЭ и Италию.

В прошлом году на заводе было произведено 2,5 млн аккумуляторных батарей, из них 1,5 млн штук были экспортированы. За 10 месяцев текущего года произведено уже 2 млн аккумуляторных батарей, из них 1,3 млн штук произведены на экспорт.

(Редактор: Наталья Кочнева)