Казахстан за 8 месяцев 2020 года направил продовольствие на $1,3 млрд странам ШОС

Глава МСХ РК выступил на сессии «Устойчивые продовольственные системы и здоровые рационы питания в Европе и Центральной Азии», передает Trend со ссылкой на Минсельхоз Казахстана.

В своем докладе министр затронул тему развития продовольственных экосистем как устойчивой основы обеспечения региональной продовольственной безопасности.

Сапархан Омаров подчеркнул, что в условиях пандемии, когда многие страны изолировались от соседей и приостановили международную торговлю продуктами питания, Правительству Казахстана удалось уберечь сельскохозяйственную отрасль от влияния глобального кризиса и стабилизировать вопросы поставки продовольствия как на внутренний, так и на внешний рынки.

«Несмотря на локдаун и связанные с ним ограничения, Казахстан продолжал активно поставлять продовольствие в соседние страны. За 8 месяцев 2020 года только странам ШОС отправлено продовольствие на $1,3 млрд. Кроме того, странам Центральной Азии направлено более 10 тысяч тонн муки в качестве гуманитарной помощи. Стоит отметить, что, по данным ФАО, в прошлом году за счет экспорта пшеницы и муки Казахстан накормил более 45 млн жителей Земли», - сказал министр сельского хозяйства.

Также Сапархан Омаров подчеркнул, что республика продолжит наращивать производство сельхозпродукции и продуктов питания с учетом роста спроса в соседних странах. При этом, важное значение будут иметь не только количественные показатели, но и качество продукции. В частности, Казахстан имеет широкие возможности для развития органического сельского хозяйства. По официальным данным Еврокомиссии, по объемам экспорта страна находится на 9-м месте среди 123 стран, поставляющих органическую агропродовольственную продукцию в ЕС. А по продажам органической пшеницы и семян масличного льна республика входит в число абсолютных лидеров.

«Мы продолжим работу по наращиванию этого конкурентного преимущества и будем активно использовать свое выгодное географическое расположение на пересечении важнейших торговых рынков Китая, Европы и Центральной Азии. Реализовав большой потенциал АПК, Казахстан сможет стать международным агропродовольственным хабом», - добавил С.Омаров.

В этой связи он сообщил, что в целях обеспечения внутренней и региональной продовольственной безопасности в Казахстане на сегодняшний день принимаются меры для улучшения Национальной товаропроводящей системы, которые позволят увеличить производство, расширить возможности для хранения, а также значительно нарастить экспорт сельхозпродукции.

(Редактор: Наталья Кочнева)