БАКУ /Trend/ - Туркменистан намерен продолжать оказывать необходимое содействие Афганистану.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Туркменистана, об этом сказал министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе видеоконференции со специальным представителем Генерального секретаря по Афганистану, главой миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Деборой Лайонс.

Стороны подчеркнули важность оказания содействия Афганистану в процессе внутренней и внешней экономической интеграции. Так, отмечена важность развития социальной, энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

Также, была подчеркнула необходимость строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также развития железнодорожного сообщения.

Сообщается, что в рамках двусторонних договорённостей между Туркменистаном и Афганистаном, продолжается сотрудничество по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что рассмотрено продвижение межафганских переговоров. Мередов подтвердил готовность туркменской стороны предоставить политическое пространство для проведения переговоров.

Особый акцент в ходе встречи был сделан на вопросы региональной и международной безопасности, включая терроризм, экстремизм, трансграничную преступность. Высказана приверженность Туркменистана к дальнейшей имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности на региональном уровне.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Юсиф Агаев)

Твиттер: @JeilaAliyeva