АСА и Турецкий институт страхования в ноябре проведут курсы для страховых и перестраховочных компаний Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Специалисты Турецкого института страхования проведут международные тренинги в области страхования в Азербайджане.

Об этом сообщил Trend советник директора Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Мамед Агаев.

По его словам, в продолжение серии мероприятий, проводимых Центральным банком Азербайджана в целях обеспечения надлежащего развития страхового сектора нашей страны в соответствии с международным опытом, будет организована систематическая и последовательная программа обучения для дальнейшего усиления подготовки профессиональных кадров в сфере страхования путем привлечения профессиональных страховых специалистов Турции.

"С этой целью Центральный банк Азербайджана, Турецкий институт страхования и Ассоциация страховщиков Азербайджана начали сотрудничество",- отметил советник.

Как подчеркнул Агаев, в соответствии с соглашением, посредством этой программы обучения определены приоритетные направления, включая специальности, целью которых является повышение теоретических знаний и навыков персонала, работающего в сфере страхования, а также развитие практических навыков.

"Тренинги будут охватывать персонал, для которого требуются аналогичные знания и навыки, а также лица, отвечающие минимальным требованиям, работающие в других учреждениях, наряду со страховым сектором",- напомнил Агаев.

По словам советника, тренинги, которые будут проводиться в рамках программы, состоят из четырех этапов, и в конце каждого этапа будет организован экзамен.

"Два из указанных актуарных экзаменов будут охватывать практические приложения по страхованию жизни. Успешные результаты этих двух этапов предназначены, как минимум, для прохождения экзаменов, которые будут организованы для получения свидетельства",- отметил советник.

Тренинги и соответствующие экзамены будут организованы в онлайн-форме специалистами Турецкого страхового института, получившими международные степени по актуарному праву в таких странах, как Америка, Канада, Великобритания, Турция. Первый этап обучения планируется организовать в середине ноября 2020 года.

Отметим, что сертификаты международной категории будут вручены участнику, успешно завершившему каждый этап этого учебного проекта, который будет организован на платной основе.

Заинтересованные лица могут подтвердить свое участие до девятого ноября 2020 года по номеру: (+994 12) 492 80 45.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva