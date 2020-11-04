До 200 тысяч тонн готовой продукции будет поставлять предприятие из Акмолинской области Казахстана

Акмолинская область, являясь крупнейшим агропромышленным регионом страны, ежегодно наращивает производство и увеличивает количество сельскохозяйственных предприятий, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Одним из направлений, активно развивающимся сегодня является производство масличных культур. К примеру, каждая 14-я тонна сливочного и растительного масла в республике производится в регионе. Сейчас работают 8 предприятий по переработке масличных культур, а также планируется открытие и поддержка новых.

В городе Макинске компанией «Бота-2015» ведется работа по строительству маслоэкстракционного завода по переработке сои, семян подсолнечника и рапса, запуск которого запланирован до конца этого года.

«Сегодня ведутся строительно-монтажные работы, подведен железнодорожный подъездной путь. Уже завезено и установлено технологическое оборудование. Реализация проекта направлена на обеспечение отечественного рынка качественной продукцией, выход на экспорт и создание порядка 80 новых рабочих мест», – проинформировали в пресс-службе акимата Буландынского района.

Производственная мощность завода будет достигать до 600 тонн сырья в день. Он будет технологически оснащен полным производственным циклом. Ежегодный рост урожая масличных культур обеспечит полную загрузку предприятия.

В целом, реализация такого проекта поможет региону в исполнении долгосрочных целей по достижению роста производительности, развитию и повышению уровня инвестиционной привлекательности области.

(Редактор: Наталья Кочнева)