Имеющиеся в Азербайджане экономические инструменты создают условия для взаимных инвестиций стран-членов Тюркской ТПП

БАКУ /Trend/ - Прочную основу для экономического развития страны создают имеющиеся экономические инструменты для сохранения валютных ресурсов и макроэкономической стабильности Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, об этом на внеочередной встрече Тюркской торгово-промышленной палаты (ТПП) при организационной поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана сказал президент конфедерации Мамед Мусаев.

По его словам, это создает благоприятные условия для взаимных инвестиций стран-членов Тюркской торгово-промышленной палаты.

Мусаев отметил, что деятельность тюркской торгово-промышленной палаты, являющейся новым и мощным механизмом расширения торгово-инвестиционного сотрудничества между тюркоязычными государствами, направлена на расширение экономических связей и возможностей для инвестиций между нашими странами, а также увеличение товарооборота.

"Мы очень бы хотели, чтобы страны - члены Тюркской торгово-промышленной палаты, еще раз оценив новые инвестиционные возможности, присоединились к совместной деятельности в Азербайджане. Мы были бы очень рады, если наши братья стали осуществлять свою деятельность здесь", - отметил президент НКОПА.

Мамед Мусаев, выступая, отметил, что в последние годы Президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане осуществляются широкомасштабные экономические реформы.

По его словам, основной целью этих реформ является обеспечение диверсификации экономики страны, создание новых рабочих мест, дальнейшее улучшение благосостояния населения, усиление экономического потенциала страны.

Было отмечено, что азербайджанское государство улучшает структуру своей экономики и обеспечивает повышение благоприятности инвестиционной среды.

"В Азербайджане предприняты адекватные шаги в борьбе с распространением коронавируса. Государство оказывает большую поддержку экономическим субъектам, пострадавшим от пандемии",- отметил Мусаев.

Отметим, что второго ноября состоялась внеочередная встреча тюркской торгово-промышленной палаты (TCCI) при организационной поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (НКОПА). На мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, президент Тюркской Торгово-промышленной палаты и глава Ассоциации торгово-промышленных палат и бирж Турции (TOBB) Мустафа Рифат, генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев и другие участники мероприятия.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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