82 инвестпроекта планируют реализовать до конца года в Алматы в Казахстане

Объем инвестиций в основной капитал Алматы за 9 месяцев текущего года достиг 608,2 млрд тенге, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

На аппаратном совещании под председательством акима Алматы Бакытжана Сагинтаева рассмотрены темпы реализации инвестиционных проектов, вводимых в эксплуатацию в 2020 году.

Объем инвестиций в основной капитал мегаполиса за 9 месяцев текущего года — 608,2 млрд тенге, индекс физического объема – 112,6%. Для сравнения, за тот же период 2019 года объем инвестиций составил 534,6 млрд тенге.

С начала текущего года реализовано 34 проекта на 179 млрд тенге. В том числе 19 многофункциональных жилых комплексов (МЖК) на 130,7 млрд тенге и 7 проектов на 32,6 млрд тенге в сфере обрабатывающей промышленности. Это заводы по производству автомобилей «Hyundai Trans Kazakhstan», бумажных изделий «Papirone», масложировой продукции «Маслодел», автоматических ворот «DoorHan». Кроме того, созданы промышленные парки «Бротмастер», Samruk Group, Ala Estate.

Введено в строй 3 объекта социального назначения, в том числе школа TAMOS & Prestige, международная школа имени Ш. Валиханова, многофункциональный музыкальный центр SEN. Также построено 5 объектов в сфере торговли и услуг населению.

До конца года планируется реализовать 82 инвестиционных проекта стоимостью 454,3 млрд тенге. В частности, 67 МЖК, 5 проектов в сфере обрабатывающей промышленности – подключение новой линии по производству квадратной заготовки завода «Казферросталь», расширение действующего завода по производству картона и бумаги «Интермультисервис», запуск второй линии завода по производству кабельной продукции «Евразкабель», строительство завода по производству автоклавного ячеистого газобетона «Г.С.Г. Высотник».

Кроме того, до конца текущего года планируется реализовать 82 проекта в сфере торговли и услуг, а также ввести в строй объекты социального назначения.

В целом, по результатам 2020 года объем инвестиций в основной капитал мегаполиса прогнозируется на уровне 900 млрд тенге, ИФО – 107%.

Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил держать на постоянном контроле ход реализации инвестиционных проектов с целью выполнения запланированных индикаторов.