В Азербайджане выставят на аукцион 36 объектов госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана первого декабря 2020 года проведёт очередной аукцион, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, на аукцион будут выставлены 36 объектов государственного имущества, из которых 28 - малые государственные предприятия и восемь – транспортные средства.

Как отмечает Госслужба, в аукционах могут принимать участие все желающие. Помимо этого, лица, заинтересованные в процессе, могут наблюдать за ходом аукционов как в Пространстве оказания имущественных услуг Государственной службы по имущественным вопросам, так и с использованием электронных ресурсов. Лица, желающие принять участие в торгах на официальном сайте Службы (emlak.gov.az) или на портале privatization.az, пройдя регистрацию, должны оплатить задаток в размере 10 процентов от начальной аукционной цены собственности, получив тем самым статус заказчика. В день аукциона, выбрав на портале электронных услуг (e-emdk.gov.az) раздел "Электронный аукцион", можно присоединиться к торгам.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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